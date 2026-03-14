高知県内では最後の開催となる全国高校相撲選抜大会が3月14日から高知市で始まり、高校生力士たちによる白熱した取り組みが繰り広げられています。高知市の春野運動公園相撲場で始まった全国高校相撲選抜大会は、インターハイ・国民スポーツ大会と並ぶ高校相撲の3大大会のひとつです。大会は、第1回から県内の会場でおこなわれてきましたが77回目の2026年で県内での開催が最後となります。2026年の大会には、地元代表