１３日、貴定県の「金海雪山」風景区。（ドローンから、貴定＝新華社記者／陶亮）【新華社貴定3月14日】中国貴州省黔南（けんなん）プイ族ミャオ族自治州貴定県の「金海雪山」風景区で菜の花が見頃を迎え、多くの観光客を引き付けている。貴定県は近年、美しい農村づくりに注力し、特色ある観光村を整備。「花見経済」を中心とする農業と観光の融合産業を構築することで、地域振興を推進している。１３日、貴定県の「金海雪山