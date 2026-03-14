グローバルメイクアップブランドKATE（ケイト）から、号泣しても美しさを守り抜く耐久アイメイクライン「号泣の涙神」が登場。2026年3月21日（土）より一部店舗・WEBで発売されます。涙・皮脂・こすれにも負けない圧倒的ラスティング力*で、美しい仕上がりをキープ。泣くことを我慢せず、感情をそのまま解放できる新発想のアイメイクシリーズです。* KATE内において 号泣しても落ちにくい処方 KATEは、アイ