◇大相撲春場所7日目（2026年3月14日エディオンアリーナ大阪）東前頭10枚目・豪ノ山（27＝武隈部屋）が東前頭8枚目・宇良（33＝木瀬部屋）との大阪府寝屋川市出身対決を押し倒しで制し、6人いる1敗に残った。同じ大阪府出身で、NHK大相撲中継にゲスト出演したプロ野球阪神元監督でオーナー付顧問の岡田彰布氏が「ああいうのは恩返しって言うの？すごい相撲でしたね」と爆発的出足からの完勝を称えた。「（相手を）見てい