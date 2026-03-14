JR東日本が、14日から運賃を全面的に値上げしました。消費税に伴うものを除くと約40年ぶりで民営化後、初めて。利用客からはため息が聞こえてきます。終電が行った後の14日午前1時半ごろの東京駅では、古い運賃表がはがされ、新たな運賃表に切り替える作業が行われました。新宿駅では、運賃の値上がりが始まった14日も普段と変わらず多くの利用者の姿が見られました。新宿から東京まで行く場合、210円から260円と50円値上がりしま