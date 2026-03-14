中東情勢が悪化するなか、日韓の財務大臣級の会合が行われ、両国はエネルギーの安定供給に向けて緊密に連携することの重要性を確認しました。日本と韓国は14日、10回目となる財務大臣級の対話を行い、中東情勢への対応などについて意見交換しました。片山さつき 財務大臣「両国とも原油においては中東への依存度が高いんですね。過度な値上がりを抑えて供給不安を抑制すると、あとは国際世論の中でできるだけホルムズ海峡を安