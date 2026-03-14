元AKB48で女優の相馬結衣（25）が14日、都内で行われた、5年ぶりとなる写真集「相馬結衣写真集immuable」（玄光社）発売記念イベントに出席した。「実際に写真集になって、皆さんの手に届くんだと思うと、すごくうれしかったですし、早くたくさんの方に見てもらいたいなという気持ちがさらに強くなりました」。自己採点は「100点満点中300点！」とし、「最高の1冊ができ上がったので、100点だと足りません！」と笑顔で話した。タ