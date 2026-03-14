アイドルグループ『なみだ色の消しごむ』の滝口愛奈さんのデジタル限定写真集「Always with you」（撮影：郇澤和之、税込2200円、ワニブックス）がリリースされました。【写真】デコルテも美しい滝口愛奈さん注目のアイドルグループ「なみだ色の消しごむ」の滝口さん。同デジタル写真集は「同棲１年目の彼女」をテーマに撮影。寝起きのようなシチュエーションや、料理を振舞っている様子など、自然体な彼女の可愛らしさが際