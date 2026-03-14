約48年の歴史に幕…集大成モデルも登場！トヨタの本格スポーツカーとして長年親しまれてきた「スープラ」が、まもなくその歴史に一区切りを迎えることになります。トヨタは2025年10月24日、公式サイトを通じてスープラの生産終了を発表し、現行モデルの生産を2026年3月で終了すると発表しました。約48年にわたって続いてきたスープラの系譜は、ここで一度幕を下ろすことになります。【画像】超カッコいい！ これが“最後”のト