わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。第22話受け入れないほうが悪い【エツコの気持ち】【編集部コメント】あーーーーもう！ケガして泣いているお友達に向かって「あんたがわが子を拒否するから」って……。ストーカーやモラハラの思