河北町児童動物園で人気の「オニオオハシ」をモチーフにしたクッキーが完成し、きょう、制作に協力した児童たちが販売を手伝いました。 【写真を見る】河北町児童動物園で人気のオニオオハシ「トロちゃん」のクッキー完成！協力した児童が販売手伝い こちらが完成した「トロちゃんクッキー」。オニオオハシの大きなクチバシと青い瞳が再現されています。クッキーは、河北町児童動物園を盛り上げ