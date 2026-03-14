耳や目が不自由な人でも映画を楽しんでもらおうと、きょう山形市と酒田市で、ユニバーサル上映会が開かれました。 【写真を見る】耳や目が不自由な人も映画を楽しんで映画「ぼくが生きてる、ふたつの世界」ユニバーサル上映会開催 「おまえんちのかあちゃんしゃべりかたおかしくない？」上映された映画「ぼくが生きてる、ふたつの世界」は耳の聞こえない両親のもとに生まれた吉沢 亮演ずる男性が人との出会いの