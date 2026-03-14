14日午後4時10分頃、大村市森園町の主要地方道長崎空港線で、直進のバイクと対向車線から右折してきたタクシーが衝突しました。 この事故でバイクを運転していた20代の男性が胸などを強く打ち病院に搬送されましたが、意識不明の重体となっています。 タクシーには乗客はおらず、運転手の70代の男性にもケガはありませんでした。 警察が事故の原因を詳しく調べています。