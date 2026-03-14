ロックバンド「King Gnu」が14日、公式サイトを更新。6月13、14日に予定していた上海公演の中止を発表した。昨年11月の高市早苗首相の台湾有事を巡る発言に対して中国政府が反発を強める中、日本の人気バンドの中国公演の中止が相次いでいる。同サイトで「平素よりKing Gnuを応援いただきまして、誠にありがとうございます。2026年6月13日・14日に開催を予定しておりました「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」上海公演につきまして