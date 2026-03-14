【イスタンブール共同】イラン軍事当局者は14日、米軍によるカーグ島攻撃はアラブ首長国連邦（UAE）から実施されたと主張し、UAEの港湾や埠頭、軍事施設は「正当な標的だ」と表明した。国営イラン通信が伝えた。