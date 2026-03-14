映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる施設「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ー メイキング・オブ・ハリー・ポッター」の初代アンバサダーに就任した、俳優の桜田ひよりと吉川愛が過ごす特別な1日に密着したスペシャルムービーが公開された。【動画】桜田ひより＆吉川愛がめぐるハリー・ポッターの世界シリーズ第1作の公開から25周年を迎える今年、スタジオ