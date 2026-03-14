◇オープン戦楽天4―4中日（2026年3月14日バンテリンD）昨年12月の現役ドラフトでソフトバンクから加入した佐藤直樹が、オープン戦2度目のマルチ安打をマークした。初回に先頭打者で左前打を放って出塁。すぐさま二盗を決めた。2回も2死一塁で左前打と2打席続けて快音を響かせた。「最近あまり打てていない。あまり状態も良くないし、考え過ぎてもあれなので。今はなんも考えずにやってます」と無欲を強調した。この