将棋の「第2回関東ジュニア棋王戦コナミグループ杯」で写真に納まる入賞者ら＝14日午後、栃木県日光市の日光きぬ川スパホテル三日月関東1都6県の小中高生らを対象にした将棋の「第2回関東ジュニア棋王戦コナミグループ杯」が14日、栃木県日光市の日光きぬ川スパホテル三日月で開かれた。約130人が参加し、年齢や級位に応じた3部門で真剣勝負を繰り広げた。小学生初級の部は、さいたま市緑区の海沼篤志さん（9）、小学生一般の