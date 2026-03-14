お笑いコンビ「さらば青春の光」がMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。東ブクロ（40）が、浮気する男性の特徴について力説した。スタジオ観覧者の質問に応じた2人。「女遊びが得意な東ブクロさん、若いうちに遊んでない男性は浮気するってホントですか？」と問われ、「何を聞いてくれてんねん」と戸惑った。明石家さんまは「若い時に女遊びしないと浮気するとも言われるし、若い時女遊びした人は将来的