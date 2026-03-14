【モデルプレス＝2026/03/14】俳優の岩瀬洋志が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】話題の国宝級イケメン「色気爆発」セットアップ姿◆岩瀬洋志、クールに登場ブラックのセットアップを着こなして登場した岩瀬。クールにランウェイを闊歩すると会場からは歓声が上がった。ネット上では「色気爆発」「髪サラサラすぎ」「かっこい