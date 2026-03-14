【モデルプレス＝2026/03/14】Mnetのグローバルボーイズグループデビュープロジェクト「BOYS?PLANET」（通称：ボイプラ2）から誕生したグローバルボーイズグループ・ALPHA DRIVE ONE（ALD1／アルファドライブワン）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】「ボイプラ2」誕生グル、観客沸かす圧巻パフォーマンス◆ALPHA DRIVE ONE