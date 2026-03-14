【モデルプレス＝2026/03/14】元櫻坂46の小林由依が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】小林由依、美脚披露で大人の色気◆小林由依、美脚披露で大人の色気放つ大きなジャケットをワンピースのように着こなし、スラリとした美しい脚を披露した小林。ヘアスタイルもまとめ、大人の色気を放って観客を魅了していた。◆「マイナビ T