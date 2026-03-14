【モデルプレス＝2026/03/14】「今日、好きになりました。」（ABEMA）に出演していたアーティストのMON7A（もんた）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】「今日好き」話題のイケメン、オシャレコーデでオーラ放つ◆MON7A、クールなランウェイ披露寒色系で統一したファッションに身を包み登場したMON7A。ライトブルーのトップス