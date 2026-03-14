【モデルプレス＝2026/03/14】女優の山下美月が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】26歳元乃木坂「憧れ」大人の雰囲気放つ◆山下美月、大人の雰囲気放つグレーのパンツにジャケットを合わせた山下。濃いめのリップでエレガントさを演出し、大人の雰囲気を放った。ネット上では「ビジュ良すぎ」「憧れ」「何でも似合う」「可愛す