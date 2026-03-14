７人組音楽グループ「ＸＧ」が１４日、福井・サンドーム福井でワールドツアー「ＸＧＷＯＲＬＤＴＯＵＲ：ＴＨＥＣＯＲＥ」の福井公演を開催した。同グループのプロデューサーを務めるＳＩＭＯＮこと酒井じゅんほ容疑者が麻薬取締法違反（所持）の疑いで現行犯逮捕されて以来、初めて公の前に姿を見せた。７人らしいいつも通りの世界観の連続にＡＬＰＨＡＺ（アルファズ、ファンの総称）からの声援が絶えず会場に響き続