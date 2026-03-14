秋田朝日放送 高校生や学生のアイデアが生かされたファミリーマートの新商品のおにぎりの試食会が、13日潟上市役所で行われました。 試食会には、潟上市の鈴木市長や商品開発に携わった市内の高校生や大学生も参加しました。潟上市では、地元の若者たちのアイデアを地域活性化につなげようと「Ｚ世代活躍課」と称したプロジェクトを２年前に立ち上げました。今回は地域の特産品をＰＲする取り組みの一環として