◆オープン戦中日４―４楽天（１４日・バンテリンドーム）中日の根尾昂投手が２番手で火消しに成功し、開幕１軍へまたアピールした。５回１死二、三塁から登板し、太田を三ゴロ、佐藤も遊ゴロ。ピンチをしのいだ。オープン戦はここまで４試合で計４回２／３を無失点と結果を残している。走者を置いた場面からの登板も初めてだったが、しっかりと役目を果たした。開幕１軍を目標の一つとする８年目右腕は「昨シーズンも似たよ