秋田朝日放送 子どもたちにスポーツの楽しさを体験してもらおうというイベントが、大館市で開かれました。 ニプロハチ公ドームで行われた「スポーツ体験フェス」は、様々なスポーツに触れて子どもたちに体を動かす楽しさを知ってもらおうと大館市などが開きました。 イベントには５歳から小学校６年生までのおよそ９０人が参加し、県内トップチームの選手の指導を受けながらバスケットボ