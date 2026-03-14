◆大相撲春場所７日目（１４日・エディオンアリーナ大阪）プロ野球元阪神監督の岡田彰布さんが、ＮＨＫテレビのゲストとして、土俵を見つめた。相撲ファンの岡田さんは、解説の藤島親方（元大関・武双山）に「相撲が終わって帰ったあとは、反省会とかやるんですか」「頭同士当たるのどうなの。硬い人もおるよね」「腰が重いのってどういうことなの」と質問を連発。「やっぱり、ナマは迫力がありますよね」とうれしそう。場所前