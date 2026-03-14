お箸が止まらない鶏肉と卵のコラボレシピ 栄養価が高く、かつお財布にやさしい鶏肉と卵を使ったレシピをご紹介します。お酒のつまみにするのもおすすめです！ コチュジャンとにんにくを加えて中華風にもできる甘酢にしても◎キクラゲで食感も楽しめる鶏肉を柔らかくする方法 調理の前に酒と塩を加えて揉み込んでおくと、鶏肉がしっとりと柔らかくなります。下味がついているのでさらにおいしい鶏肉に変身します。 ご飯との相性