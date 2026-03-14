14日午後、愛知県豊橋市の海岸沿いの山で火災が発生し、消火活動が続いています。これまでのところ、けが人は出ていないということです。消防によりますと、14日午後3時45分ごろ、豊橋市高塚町の海岸沿いの山林で「山から炎が出ている」などと消防に通報が相次ぎました。消防車10台が出動し、ヘリコプターからも放水しましたが、通報から4時間以上が経っても火は消えておらず、西から東へ燃え広がっているということで