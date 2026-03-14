柏崎刈羽原発6号機で漏電を知らせる警報が作動したことから、東京電力は14日、調査のため発電と送電を停止しました。ことし1月に、およそ14年ぶりに再稼働した柏崎刈羽原発6号機。営業運転に向けて準備が進むなか、今月12日、発電機から電気がわずかに地面へ漏れ出ていることを示す警報が作動したということです。東京電力は詳しい調査を行うため、14日午後0時半頃に6号機の発電と送電を停止。原子炉に異常はなく、出力を下げて運