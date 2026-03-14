テレビ神奈川の増田美香アナウンサー（34）が3月末で退社することが14日、分かった。同日に放送された「LOVEかわさき」で報告し、自身のXも更新して感謝の言葉をつづった。Xへの投稿では「私事ですが、今日のLOVEかわさきでお伝えした通りこの度3月末をもちましてtvkを退社、そして担当している各番組も卒業することになりました」と報告。「いつも番組をご覧いただきあたたかい言葉をかけてくださって本当に、本当にあ