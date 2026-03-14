アニメ「ラブひな」やゲーム「ぷよぷよ」シリーズなどを担当し、がんを公表していた声優・前田ゆきえさんが９日、亡くなった。前田さんの妹が前田さんの公式Ｘで１４日、公表した。「フォロワーの皆さまへ。前田ゆきえの妹です。いつも姉を温かく応援していただき、心より感謝いたします。闘病中だった姉は３月９日に静かに旅立ちました。２月に声優を引退後も前向きに過ごし、姉らしい笑顔で最期を迎えました。これまで支えて