元中日コーチの和田一浩氏（53）が14日、ニッポン放送「ショウアップナイター60周年名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。若手時代にプロ野球選手のいろはを教えてくれたレジェンドへの尊敬を語った。インタビュアーを務めた煙山光紀アナウンサー（63）から番組恒例の「私、この人に頭が上がりません」というテーマを振られると「伊東勤さんですね」と西武、ロッテで監督を務めた伊東勤氏（63）の名前を挙げた。現