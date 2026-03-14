俳優の岩瀬洋志が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。【写真】色気ありすぎ…流し目をする岩瀬洋志岩瀬は「TGC APECIAL COLLECTION 2」のステージに登場。大歓声を受けると、”国宝級”の美しさを際立たせるオールブラックコーデを着こなし、余裕あふれる姿でランウェイを歩いた。今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル