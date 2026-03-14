インフルエンサーの希空が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）に出演。普段のイメージとは異なるメガネ姿でランウェイに登場すると、「メガネ似合ってる！」などと称賛の声が寄せられた。【画像】雰囲気ガラリ！希空の全身姿も「2nd FASHION SHOW STAGE」の「Outfitter lab」ブロックに登場した希空は、イラストの