◇オープン戦西武0―1ロッテ（2026年3月14日ZOZOマリン）西武の平良海馬投手がロッテとのオープン戦に先発し、4回2安打無失点と好投し「ボールも良かったですし変化球もまとまってきた。内容は凄くよかった。球速もさらに上げていけるようにやっていきたい」と開幕に向けて順調な調整ぶりをアピールした。左ふくらはぎ肉離れからの復帰2戦目。ブランクを全く感じさせない圧巻の投球内容に西口監督も「完璧な仕上がり状態