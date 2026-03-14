ＷＢＣ準々決勝は日本時間１４日朝に２試合が行われ、日本とも激闘した後にＣ組２位で８強進出した韓国が、Ｄ組１位のドミニカに０−１０（七回コールド）で大敗した。衝撃だったのはドミニカの勢い。強打はもちろん、序盤から超攻撃的な走塁で勢い付いた。二回一死一塁から左翼線に打球が飛ぶと、一塁走者ゲレーロＪｒ．が果敢に三塁も回って怒涛の本塁突入。本塁への送球がやや左にいったのを見た瞬間に、ゲレーロＪｒ．が