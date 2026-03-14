ミラノ・コルティナパラリンピック、スノーボードで45歳の小栗大地選手が銀メダルを獲得。冬の大会で日本勢通算100個目のメダルとなりました。バンクドスラロームは、傾斜のついたコーナーが設置されたコースを2回滑り、速い方のタイムを競います。下肢に重い障がいがあるクラスに出場した小栗は、2回目。「コースが自分に合っていた」と、1回目を上回る滑りを見せましたが、トップにわずか、0秒08及ばず銀メダル。それでも3回目の