柄本明（77）が14日、東京・新文芸坐で行われたドキュメンタリー映画「今は昔、栄養映画館の旅」（竹田正明監督）初日舞台あいさつに登壇した。「この映画の初日です。ロードムービーです。うちの劇団の人たちにスタッフをやっていただき、一緒にハイエースに乗っかって、旅をして撮りました」と作品の概要を説明。その上で「できるかなと思ったけど、ハイエースに乗っかって、いろいろ行ったら疲れました。点滴を2回、打ちました