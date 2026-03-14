3月10日（火）の『深夜のダイアン』では、芸人たちが自慢の歌声を披露する「好きな人落とし歌選手権」の後編が放送された。女性芸人が披露した“絶対に男が落ちる曲”の破壊力は本当にすごかったようで…。【映像】「好きすぎてタックルした」チャンス大城の告白にスタジオ爆笑「歌で女の子を落としたい」という津田篤宏（ダイアン）に加え、ユースケ（ダイアン）、チャンス大城、大原優一（ダンビラムーチョ）、お見送り芸人しん