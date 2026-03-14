日本酒アイス専門店「SAKEICE」は、2026年3月15日限定で、開業6周年を記念した「SAKEICE6周年、はじまりの2フレーバー特別価格」キャンペーンを開催します。ダブルもお得価格で楽しめるキャンペーンは、3月15日の11時から20時まで「SAKEICE Tokyo Shop」で実施。2020年の開業当時、最初に提供を開始した"はじまりのフレーバー"である「八海山（新潟）」と「男山（北海道）」を、6周年にちなんだ"通常価格の6掛け"のサンキュー価格