（台北中央社）中東情勢の緊迫が依然、続いているのを受け、外交部（外務省）は現地からの台湾人の出国や帰国支援を引き続き行っている。14日、同部や中東地域の同部出先機関の支援により、バーレーン在住の台湾人2人が日本政府手配のチャーター機でサウジアラビアから東京に到着した。同部は同日、日本政府が示した台湾への友好と台湾人への支援に対し、心からの感謝を表明した。外交部によると、2人の退避には駐バーレーン代表処