ドルトムントは13日、ドイツ代表DFニクラス・ズーレとトルコ代表MFサリフ・エズカンの今シーズン限りでの退団することを発表した。クラブは2026年6月30日の契約満了をもって、両選手が退団することをクラブの公式インスタグラムを通じて発表。「別れの試合まで残り9試合が残っているが、できる限りの成功を収めよう。黒と黄色のユニフォームを着て、献身性を示してくれたことに感謝したい」と、メッセージを綴っている。現在