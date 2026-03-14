エディオンは、同社とニトリの共同開発によるプライベートブランド「e angle Select」から「全自動コーヒーメーカー DL2G04BK」を3月19日に発売する。エディオンの一部店舗とエディオンネットショップで取り扱い、価格は9900円。●ニトリとエディオンで共同開発豆挽きからドリップまで1台で行える全自動コーヒーメーカー。コーヒー豆と粉の両方に対応し、淹れ方は3モードから選べる。シャワードリップ方式によりお湯を広い範囲