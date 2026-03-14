きょう午後3時半ごろ、岐阜県大垣市のJR東海道線の大垣駅敷地内で火事があり、岐阜駅と米原駅間で一時運転見合わせとなりました。 【写真を見る】JR東海道線・大垣駅の敷地内で火事 のり面が燃える 「岐阜～米原」の間で一時運転見合わせ 警察と消防によりますと、火事があったのは、大垣市のJR東海道線・大垣駅から西に約800メートル離れたのり面です。 沿線の住人からの119番通報を受け、消防車が3台出動し、火は