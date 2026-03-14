【その他の画像・動画等を元記事で観る】 22/7が3月14日、JR東日本とのコラボ企画として山形県・JR天童駅にて「一日駅長就任式」を実施した。 ■山形新幹線“3両貸切”で約150人のファンと鉄道×推し活 本企画は、JR東日本の推し活サポートサービス「推しSta！」とコラボした山形新幹線車両貸切イベント『22/7 カントリーツアー』の一環として開催。鉄道と“推し活”を掛け合わせた体験型イベントとし