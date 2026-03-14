【その他の画像・動画等を元記事で観る】 緑黄色社会が最新曲「風に乗る」のMVを公開した。 ■身も心も軽くなるためにいらないものを次々と捨てて、強い意志で前へ進んでいく 「風に乗る」は、3月13日公開の劇場アニメ『パリに咲くエトワール』主題歌として書き下ろされた楽曲。作詞を長屋晴子（Vo）、作曲・編曲を穴見真吾（Ba）が担当した。20世紀初頭を舞台とする劇場版アニメの世界観を意識したクラシカルな生楽器と