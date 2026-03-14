野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」日本代表・侍ジャパンは14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミのローンデポパークでベネズエラ代表との準々決勝に臨む。相手先発は、レッドソックスのレンジャー・スアレス投手。侍打線は、昨季12勝を挙げた技巧派左腕を攻略できるか。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』でスアレスの特徴を整